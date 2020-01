ESCLUSIVA – Vrioni, la prossima settimana arriverà a Torino in prestito

Di Ramona M

TORINO – La notizia è stata lanciata poche ore fa dai colleghi di Skysport e sta trovando conferme importanti in questi minuti. Juventus e Sampdoria starebbero per concretizzare uno scambio di mercato tra giovani. Di fatti, a Torino, sponda Under 23, arriverà Giacomo Vrioni in prestito alla Cittadella ma di proprietà della Sampdoria. E secondo le informazioni raccolte – in esclusiva – dalla nostra redazione, sembrerebbe davvero tutto fatto. La prossima settimana il giocatore sbarcherà a Torino per aggregarsi alla squadra allenata da Pecchia. L’operazione prevederà un prestito: a Genova, infatti, approderanno Gerbi, Stoppa e Francofonte, che attualmente compongono il vivaio bianconero.