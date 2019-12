ESCLUSIVA – SISSOKO: “Juve, prendi Arnold. Scudetto? Non c’è alcuna lotta, vedo solo i bianconeri. CR7 non ha ancora smesso di vincere”.

di Fabio Marzano

TORINO – Il 2019 si sta per concludere e con questo, anche l’ennesima stagione trionfante dei bianconeri che, hanno chiuso per l’ottavo anno consecutivo da Campioni di Italia. Ad analizzare quella che è la lotta scudetto e il cammino della Vecchia Signora fino a questo momento, è stato un grandissimo ex centrocampista bianconero, Momo Sissoko che, ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione.

Credi che il Liverpool sia ancora la favorita per vincere la Champions?

“Sicuramente ci sono altre pretendenti. Però devo dire che ho visto giocare il Liverpool contro il Leicester e devo dire che sono veramente troppo forti. Loro hanno tutto, la forza, sono forti tecnicamente e mentalmente, soprattutto con un allenatore come Klopp e ora con l’arrivo del giapponese Minamino, quest’anno il Liverpool è ancora piu forte”.

Secondo te Firmino è da Pallone d’Oro per quello che sta facendo?

“Non so se lui può vincerlo però secondo me è molto sottovalutato. Adesso penso che è uno dei piu forti del mondo in quel ruolo e magari in futuro può arrivare anche a vincere il Pallone d’Oro”.

Cosa pensi di Alexander Arnold? Lo vedresti bene alla Juve?

“Questo giocatore mi impressiona molto. E’ giovane ma quando lo vedo giocare sembra che abbia esperienza gia da diverso tempo, è sicuramente uno dei piu forti di questa squadra e secondo me, anche il migliore al mondo nel suo ruolo. Per quanto riguarda il futuro, se la Juventus ha la possibilità, deve prenderlo assolutamente, è uno da Juve , poi se dovessi fare una follia la farei per lui, non hanno bisogno di attaccanti o fantasisti”.

Pensi che la situazione Ronaldo stia rientrando? Sta tornando ad essere quello di sempre?

“A me fa ridere la gente che critica Ronaldo quando non fa gol per qualche partita. Io sono e sarò sempre impressionato da Ronaldo e da questo giocatore fantastico che è. Per l’età che ha, per quello che ha portato al calcio e soprattutto per quello che continua ancora a fare. La gente lo deve prendere con molto rispetto. Cristiano non ha ancora finito di fare gol, non ha ancora finito di giocare bene e soprattutto non ha ancora smesso di vincere. La Juventus deve pensare bene a Ronaldo perche una Juve con Cristiano e senza Cristiano, non è la stessa cosa”.

Credi che quella di quest’anno era la sua ultima occasione per vincere il Pallone d’Oro?

“Questo non lo so. Dipende dal mostro di Messi che ha davanti. Lui è sempre li, insieme all’argentino e ad altri campioni. Quello che sta facendo e che ha sempre fatto lo sappiamo tutti, potrebbe meritarlo ogni anno ma vedremo che succederà”.

Saresti favorevole ad un eventuale ritorno di Vidal alla Juve?

“La Juve ha moltissimi giocatori forti a centrocampo. Bentancur e Matuidi stanno facendo benissimo, Pjanic è un fuoriclasse. Se ritorna Vidal, conosce gia l’ambiente e credo che alla Juve possa andare bene però penso che in quel ruolo sono gia abbastanza coperti. Vediamo anche quello che succede, bisogna capire anche se il Barcellona voglia mandarlo via. E’ chiaro che se i bianconeri riusciranno a cogliere questa occasione è tutto di guadagnato”.

Tu chi prenderesti a centrocampo?

“Pogba. Mi piace tantissimo come gioca e consce gia la Juve. E’ fortissimo, secondo me potrebbe fare la fortuna della Vecchia Signora anche se lo vedo piu vicino al Real. Al Real però non è facile, ci sono giocatori molto forti, il calcio è un pò strano, in questo momento possiamo parlare di un giocatore e poi alla fine arriva un altro”.

Per la lotta scudetto vedi solo Juve e Inter o credi anche nella Lazio?

“La verità è che non c’è nessuna lotta scudetto, c’è solo la Juventus. Le altre non reggeranno il passo dei bianconeri, l’Inter è forte con Conte e la Lazio sta facendo molto bene però alla fine ti dico che la Juve resterà li, vincerà nuovamente e io sarò molto contento”.

Parli sempre benissimo della Juve, ti è rimasta nel cuore?

“Si, indubbiamente. E’ un club e una casa che mi ha dato molto, mi sono sentito benissimo e sono molto orgoglioso di aver indossato la maglia della Juventus”.

Ringraziamo gentilmente Momo Sissoko per la disponibilità