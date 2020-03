ESCLUSIVA – Rugani è sereno, vuole solo tornare a giocare con la Juve

TORINO – Purtroppo da circa un paio di settimane a questa parte, il clima e la situazione di emergenza che si sta vivendo in Italia è totalmente surreale, richiamando alla memoria alcune pagine dei vecchi libri di storia. Anche il mondo dello sport ne ha subito delle drastiche conseguenze, prima con la sospensione di tutte le manifestazioni sportive e poi con i primi contagi da Coronavirus che, si sono verificati anche all’interno di alcune società. Il primo tra tutti è stato il difensore bianconero Daniele Rugani, sul quale abbiamo raccolto delle informazioni esclusive, tramite fonti a noi riservate, sulle sue condizioni di salute e su come sta attraversando brillantemente l’isolamento. Rugani infatti, lo sta affrontando con estrema serenità all’interno del J Hotel della Continassa, dove è seguito da tutto lo staff sanitario necessario alla sua guarigione. L’invito del giocatore è quello di rispettare tutte le normative emanate in modo tale da poter uscire da questo incubo il prima possibile e tornare alla normalità. Intanto Daniele continua a pensare al futuro, dove vede solo la Juve e la sua unica volontà in questo momento, oltre a guarire, è quella di poter ritornare al piu presto in campo con la maglia che indossa ormai da 5 anni, per continuare a vincere altri trofei. Facciamo i piu sinceri auguri di pronta guarigione a Daniele Rugani.