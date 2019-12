ESCLUSIVA – PAOLA SAULINO: “Marek, quanto manchi. Impazzisco per Douglas Costa. In passato ho avuto alcune relazioni anche con calciatori sposati”

di Fabio Marzano

TORINO – La prima parte di questa stagione si sta per concludere e con essa, anche il 2019 che, come negli anni precedenti ha confermato la Juventus in testa alla classifica, ma con delle grosse novità. A contendersi il tricolore con i bianconeri infatti, c’è l’Inter di Antonio Conte e non piu il Napoli, come accadeva ormai da anni. Ad analizzare il declino dei partenopei, la lotta scudetto e la forte rivalità che intercorre tra azzurri e bianconeri, è stata la showgirl e tifossisima del club campano Paola Saulino, attivissima sui social con i suoi canali ‘Il Fallo della Settimana’ e ‘Mettilo Dentro’, in cui associa l’erotismo al calcio, la quale ha rilasciato cortesemente delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione.

A che età ti sei avvicinata al calcio e cosa significa per te il Napoli?

“La squadra la scegli sempre quando si è piccoli non ti nego che anche qui a Napoli è pieno di tifosi juventini, ci sono tanti napoletani che tifano Juve. Nel sud Italia è molto facile trovare tifosi di Juve, Inter o Milan perche apparte a Napoli, non ci sono squadre grandi e di conseguenza è piu facile tifare per altri club. Anche io quando ero bambina, anzi ragazzina, perche una femmina si avvicina sempre piu tardi al calcio, rispetto al maschio, non ti nascondo che ho avuto una forte simpatia nei confronti dell’Inter perchè c’erano delle figure che mi ispiravo molto, tipo Javier Zanetti. Io ho iniziato a vedere le partite in Serie A proprio per vedere le sue gambe (ride n.d.r.), erano enormi. Lui mi ha emozionata in tutti i sensi, credo che lui mi abbia introdotto nel magico mondo del calcio. Poi c’è stata l’era di Mourinho, erano tutte persone che mi hanno ispirata, poi aveva un carisma ineguagliabile. Per l’Inter una piccola simpatia la conservo ancora, il cuore però è diventato assolutamente azzurro”.

Pensi che la rivalità con la Juve si sia incrementata maggiormente dopo i trasferimenti di Higuain prima e di Sarri poi?

“Io penso che al massimo si sia accentuata un’antipatia nei confronti del singolo. E’ una scelta del singolo di dove andare, io ce l’ho avuta piu con Higuain che con Sarri, anche se i miei fratelli ad esempio e, molti altri tifosi dicono: “Uno che, ha fatto il dito medio, ha detto mai alla Juve, bisogna avere la maglia a strisce per vincere”, non può passare poi dalla parte del nemico. Io penso che poi per vincere c’è bisogno di fare delle scelte diverse e loro volevano farlo ma serviva andare in un top club come la Juve. Per quanto riguarda Higuain, quello che è stato percepito molto male dai napoletani è stata la bugia, lui continuava a dire che era tutto apposto quando invece era gia a fare le visite mediche alla Juve. E’ stata secondo me la bugia che ha acceso questa ira nei confronti del calciatore. Un ragazzo talentoso come Gonzalo che, ha piu di 30 anni, ha libertà totale di decidere di andare altrove per vincere e se rimaneva a Napoli questa cosa non sarebbe accaduta”.

Non avete mai pensato a Napoli che la società abbia scaricato le responsabilità di questa scelta addosso ad Higuain?

“Certe cose le sanno solo le persone che sono coinvolte all’interno della casa Napoli. Tante cose non escono fuori ed è giusto che sia cosi, lo sanno l’allenatore, il calciatore e la società cosa realmente è accaduto. Io credo che De Laurentiis non abbia mai speso piu di quanto lui possa fare, crede fortemente nel bilancio e non spara delle cifre assurde e che fanno diventare il mondo del calcio un mercato iper milionario. Lui si mantiene basso però se c’è la possibilità di incassare lo fa, questa è la motivazione che poi crea del malcontento all’interno della tifoseria, fino ad arrivare a chiamarlo ‘pappone’. Io ovviamente non potrei mai dire nulla contro il presidente perche credo che vada rispettato, non fa mai mosse azzardate. Poi, lui è un uomo di business e di economia e si mantiene molto molto sotto, rispetto a quello che può fare, a differenza di molti top club. De Laurentiis è uno che non ha mai partecipato a far diventare il mondo del calcio un’ industria milionaria”.

Credi che sia stato giusto esonerare Ancelotti o meritava piu rispetto? Favorevole alla scelta di Gattuso?

“Non credo che Carlo non sia stato rispettato. Stima per un campione assoluto come Ancelotti, ma credo che abbia lasciato poco alla squadra. Con Sarri è finito un ciclo e questo ha mandato un pò in confusione i ragazzi. Lui è venuto quando si è conclusa l’era Sarri e non si capiva niente, è stato indicato come il primo indiziato per questo momento di crisi però in realtà la performance la sfoderano sempre i calciatori e di conseguenza, non credo che lui sia l’unico responsabile. Ci sono state molte cose durante questo anno come, le scadenze di contratto che, hanno acceso un pò di malcontento, poi se posso dire una cosa personale, credo che da gennaio la mancanza di Marek si sia fatta sentire tantissimo. Io non ho il piacere di conoscere Marek dal vivo ma conosco molti ragazzi che lavorano o hanno lavorato con lui e parlandoci, non c’è mai stata una parola mediocre nei suoi confronti, solo elogi e parole eccelse. Hamsik era uno che teneva i fili dello spogliatoio, il capitano perfetto e metteva equilibrio nella squadra, è mancato tanto. Gattuso secondo me non andrà benissimo in questa stagione, sono sincera. Siamo molto lontani dalla zona Champions anche se credo che ci potrà essere una scossa Gattuso, ma non sarà tutto rosa e fiori. Il 4-3-3 ci aiuterà, i ragazzi ritornano nelle loro posizioni di origine con Insigne esterno sinistro e Callejon largo a destra. Quello che ha Gennaro è il carisma, il carattere, un pò come Conte, poi è del sud e a noi può solo che farci del bene. E’ uno che si fa sentire, non è come Ancelotti che sta li fermo. La favorita è sempre la Juve che, ha avuto molta fortuna a prendere il Lione in Champions e Depay che il loro miglior giocatore non ci sarà nel doppio confronto. La squadra gia si augurava di prendere una avversaria abbordabile in piu anche l’assenza del loro gioiello, devo dire che la fortuna aiuta gli audaci. Secondo me si sta parlando anche molto poco della Lazio , a soli 3 punti dall’Inter e a 6 dalla Juve ma con una partita che dovrà recuperare. E’ candidata per lo scudetto e nessuno la sta nominando, sono anche usciti dall’Europa League e ora hanno un solo impegno a settimana, non la sottovaluterei affatto. La Juve ha una rosa molto piu ampia, tra poco rientreranno anche gli infortunati, è rientrato Douglas Costa che a me fa impazzire, mi piace tantissimo. La Juve può affrontare magistralmente tutte e tre le competizioni, la Juve è la Juve e alzo le mani”.

Nella passata stagione sono stati messi a confronto molte volte Insigne e Dybala, tu cosa ne pensi a riguardo?

“Non sono una tecnica e non riesco a dire chi possa essere meglio dell’altro. Quello che fa bene ad un calciatore è anche tutto quello che sta intorno, appare il talento, mi riferisco al modulo in cui gioca, alla fiducia che hanno allenatore e compagni nei suoi confronti. Io in questo momento non potrò mai dire qualcosa contro Insigne, non riuscirei a dire cose contro la mia squadra. Dybala è un grande calciatore però non mi far dire cose che preferisco non dire. Io difenderò sempre la mia squadra e Lorenzo Insigne, non è questione di paragonare le cose. Lui si è ritrovato pure a non ricoprire un ruolo non naturale, con Ancelotti era esterno di centrocampo nel 4-4-2, dipende da molte cose. Ho fatto l’ultima uscita sul mio profilo social un pò cattiva nei suoi confronti e ho detto: “Insigne pure quando chi*** non lo mette dentro”, perchè contro il Parma mi sono sentita male che non ha segnato, per un attimo ho pensato che se fossi stata li , avrei fatto gol. Non sono giornalista e non appartengo a nessun ordine, quindi posso anche sdrammatizzare a modo mio e me ne sono uscita con questa frase, però ho il massimo rispetto per Lorenzo Insigne”.

Palrando della tua carriera, quali sono i tuoi obiettivi? Hai qualche progetto o sogno del cassetto in mente?

“Io sono una persona che pensa delle cose impossibili, il facile lo lascio agli altri a me piace l’impossibile. Io ti dico che il mio sogno è quello di vincere un Oscar, sarebbe il massimo, insieme a condurre Sanremo. Non sempre però, so quali azioni bisogna mettere in atto per far si che questo si possa verificare, questa è la mia eterna battaglia quotidiana. Non penso che il mio sogno possa essere quello di prendere 2000 euro al mese, avere una casetta, un fidanzato fisso e un posto fisso. Ovviamente non può essere questo, ho delle ambizioni improponibili alle orecchie degli altri. Qualche volta faccio delle azioni che non sono proporzionali a quello che voglio raggiungere, però sono un essere umano e sono anche sola, questo mi toglie molta forza a volte. Ma, allo stesso tempo è anche una delle mie migliori qualità, quella di saper affrontare la solitudine, anche se a volte questo potere si trasforma in debolezza e questo mi manca, avere una persona che crede in me e guarda nella mia stessa direzione. Io credo che il mondo stia cambiando, io miro a tutto quello che è la comunicazione, ho detto Sanremo perchè è emblematico come quell’evento annuale possa arrivare a tutti, non solo in Italia. Bisogna che capiscono piano piano chi sono io e quali sono le mie ambizioni anche se molti hanno dei pregiudizi nei miei confronti, lo accetto ma non lo condivido. Voglio ispirare le persone e in parte lo faccio gia, perche ricevo dei messaggi interessanti e so che sto andando nella direzione giusta”.

Hai ricevuto delle offerte importanti da qualche azienda o agenzia dello spettacolo?

“Veramente importanti non direi. Ho avuto modo di confrontarmi con uno dei piu importanti talenti italiani ma non faccio nomi, so che lui mi stima molto e io stimo lui. Ora non possiamo collaborare per via di alcuni limiti che, spererò di abbattere in futuro, oltre a ricevere l’aiuto di chi potrà esporsi per mettere alla luce il mio talento. Se rappresenti una persona e poi rappresenti Paolina, potrebbero esserci delle controversie di natura, nei confronti dell’immaginario collettivo, per tanto è giusto che io faccia un percorso mirato prima di essere presa sotto l’ala di qualcuno che abbia gia un nome forte. Poi ovviamente campagne pubblicitarie sui social quello si è ovvio, ma nulla che ti cambia la vita”.

Attenendomi all’immagine che mostri sui social, hai mai pensato di lavorare nel mondo hard?

“Si ci ho pensato, mi sono arrivate tantissime proposte ma non credo si possano fare tanti soldi. Guadagno piu io essendo una categoria vicina a quel mondo che non vere e proprie compagnie. Sono anche abbastanza grande da non voler distruggere il mio corpo per l’esigenze dell’industria, poi io voglio vivere il sesso per piacere e non per lavoro, sono pochi i piaceri reali della vita, tra cui il mangiare e sicuramente una fetta importante è il sesso. Io non voglio barattare questo piacere con il lavoro, voglio vivermelo. Non ho bisogno, se voglio posso essere emancipata e promiscua in qualsiasi momento della mia vita, a maggior ragione ora che sono anche libera ad esprimere quello che voglio, rispettando sempre i limiti degli altri o eventualmente i miei”.

Hai mai avuto delle relazioni con calciatori di Serie A?

“Ovviamente si. Senza fare nomi che è inutile ma assolutamente si, anche sposati. I miei ragazzi però non li tocco, devono giocare bene e concentrati (ride n.d.r). In realtà sarei stata anche con un giocatore sposato, visto che io non lo ero e ci piacevamo tanto. Ho inoltre potuto ampiamente verificare che si danno piu alla pazza gioia i giocatori sposati, non è solo una questione di essere single, molti giocatori, cosi come i ragazzi in generale, cercano le ragazze solo per delle avventure. A parte questo, posso dire che, con chiunque io mi sia relazionata, sono stata sempre molto soddisfatta. Ho sempre instaurato delle vere e proprie relazioni, con molto rispetto, sia corporale che emotivo e sono molto felice di provare delle esperienze positive anche quando non si ufficializza una storia. In questo momento mi sento con una persona sempre inerente al mondo del calcio, con cui ci sono delle comunicazioni che portano questa sintonia su un altro piano. Sicuramente in questo momento non cerco relazioni a breve termine, cerco di veicolarle verso una crescita e una conoscenza nei confronti dell’altro”.

Come definiresti la tua immagine sui social?

“Ho unito sesso e calcio, il primo è un tabù anche se è un pensiero di tutti mentre il secondo è il maggior argomento di dibattito che unisce la nazione intera e abbinare le due cose mi sembrava un match perfetto . Ho due tipi di format dove mi autoporduco e sono, Il Fallo della Settimana e il Mettilo Dentro. Sono felicissima di portare avanti questo tipo di comunicazione perche sono libera di esprimermi come voglio. Non sono un esempio di virtù, non devo essere sempre composta, sono una persona per bene, voglio esprimermi come voglio e per questo mi definisco potente. Per il resto credo che una donna che debba costantemente dimostrare la sua serietà, non è una donna libera”.

Ringraziamo gentilmente Paola Saulino per la sua disponibilità.

Di seguito i link dei suoi due format.