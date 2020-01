ESCLUSIVA – OLIVERA: “Juve attenta, la Fiorentina ha cambiato mentalità. Kobe era unico, anche noi abbiamo fatto un minuto di silenzio e su CR7…”

di Fabio Marzano

TORINO – Dopo la tragedia che ha colpito l’ex stella dell’NBA Kobe Bryant e della sua piccola figlia Gianna di appena 13 anni, il mondo dello sport è ‘pronto’, se cosi si può dire, a riprendere ogni tipo di attività agonistica. Non che queste siano state sospese, ma messe in secondo piano, questo inevitabilmente si. La capolista Juventus, riparte dalla sentita sfida contro la Fiorentina dell’Allianz Stadium, dove vorrà riscattarsi immediatamente dopo lo stop di Napoli. Ad analizzare quello che sarà il match tra i bianconeri e i viola è stato un grande doppio ex, Ruben Olivera che, ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione.

Innanzitutto volevo chiederti come sta andando la tua nuova avventura all’Ostiamare?

“Sta andando molto bene. Siamo sempre attaccati alla prima in classifica e ce la giocheremo fino alla fine per vincere il campionato. Questo è poco ma sicuro”.

Come mai questa decisione di approdare all’Ostiamare?

“Non mi trovavo piu a mio agio con l’Acilia calcio. Non avevo piu le motivazioni per andare avanti e mi hanno chiamato subito da Ostia, dicendomi che volevano vincere il campionato. Sono vicino a casa mia, non voglio andare via da qui e ho accettato subito. Stiamo facendo grandi cose e sono molto contento, proveremo a vincere il campionato”.

Hai gia degli obiettivi in mente per il futuro?

“Si si, sono sempre in costante aggiornamento. Spero di poter allenare un giorno, mi piacerebbe molto. Ho gia conseguito il patentino Uefa B e vedremo quello che mi riserverà il futuro. Se avrò gli stimoli giusti continuerò a giocare altrimenti intraprenderò questa nuova avventura. Ho ricevuto anche molte offerte per gli altri settori e quindi valuterò bene cosa fare”.

Vuoi rilasciare un pensiero in memoria della leggenda e della persona che era Kobe Bryant?

“Io sono rimasto shoccato. Lo ammiravo veramente tanto come uomo prima di tutto, come campione e come atleta poi. Aveva un carisma Kobe che era unico e sono rimasto come stordito, era unico. Abbiamo fatto anche noi un minuto di silenzio per lui, tutti i miei compagni adoravano Kobe ed è stato un momento molto triste per tutti quanti”.

Che partita ti aspetti tra Juve e Fiorentina?

“La Fiorentina è una squadra che sta in salute ed è molto pratica. Ha cambiato la mentalità e secondo me non sarà una partita semplice. E’ una squadra che si difende molto bene e riparte altrettanto bene in contropiede, giocano veloci e sono forti. L’assenza di Castrovillari peserà moltissimo ma possono farcela. La Juve deve stare molto attenta alle ripartenze, non sarà affatto facile”.

Sei rimasto piu legato ai Viola o ai bianconeri?

“Alla Juve, ho vissuto li. Sono stato 4 anni in bianconero e mi hanno insegnato tutto. Sono cresciuto con dei compagni e con degli allenatori fantastici e che, mi hanno dato tantissimo. Me la porto ancora stretta con me perche veramente mi ha dato troppo. A Firenze sono stato molto bene e mi hanno accolto benissimo, è una città che mi è rimasta nel cuore e gli auguro il meglio”.

Questo è il miglior Ronaldo da quando è in Italia? Vincerà la classifica cannonieri?

“E’ tornato il vero Ronaldo e ce lo fa vedere ogni domenica. Ha fatto una giocata contro il Napoli, quella dove ha lasciato sul posto Hisaj, è partito con la palla da metà campo e sono quelle le azioni a cui lui ci ha abituato. Mentalmente e fisicamente è tornato il vero Ronaldo, sta benissimo. Ora comincia anche la Champions e speriamo che continua cosi fino a fine stagione perche se arriva in queste condizioni, la Juve avrà veramente molte chance di vincere la Champions”.

Dopo questa campagna acquisti, credi che l’Inter abbia aumentato le possibilità di vincere il campionato?

“Si, secondo me si. Se lo vincerà non lo so, però se la giocherà con la Juve fino alla fine, di questo sono piu che sicuro. Ora ha buoni ricambi ed ha dei giovani interessanti che, possono far rifiatare i vari Lukaku e Martinez, poi dopo la sconfitta della Juve hanno ancora piu fiducia che il campionato sia tutto aperto”.

Ringraziamo gentilmente Ruben Olivera per la sua disponibilità.