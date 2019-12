ESCLUSIVA – Mark Iuliano: “Questa sconfitta servirà per far riflettere chi di dovere…”

Di RAMONA MARCONI

TORINO – I bianconeri incassano la seconda sconfitta, in due settimane, per mano della Lazio. Una squadra slegata, quasi a corto di idee, nulla può di fronte a questa Lazio. Abbiamo deciso di palarne – in esclusiva – con Mark Iuliano, che ringraziamo per il tempo concessoci.

Che partita hai visto?

La Lazio ha meritato la vittoria perchè è stata più concreta e ha messo in difficoltà la Juventus dal punto di vista tattico e per la seconda volta in 15 giorni.

Un commento su Inzaghi e su Sarri.

Inzaghi ha azzeccato tutti i cambi, mentre Sarri, penso abbia fatto qualche errore nell’undici iniziale, ma anche il cambio Ramsey per Higuain e l’entrata tardiva di Douglas Costa possono essere state delle chiavi importanti.

La Lazio è da scudetto?

Se la Lazio ha battuto due volte i bianconeri ha tutto il diritto di pensare di essere una delle candidate per lo scudetto, anche se la rosa meno ampia potrebbe condizionare il proseguo del campionato.

Dopo 12 finali consecutive vinte, arriva la prima finale persa per Ronaldo, che si toglie la medaglia. Come hai giudicato il gesto?

Ronaldo ha tutte le ragioni per essere arrabbiato perchè è un vincente e anche ieri ha dimostrato di essere in una condizione straordinaria.

Da dove dovrà ripartire questa Juventus?

La Juventus è abituata a guardare avanti qualsiasi risultato ottenga: sia in caso di vittoria, che di sconfitta. Solo tramite il lavoro si può tornare a vincere. Questa sconfitta, forse, serviva. Farà riflettere chi di dovere, perchè l’ambiente, negli ultimi, è stato abituato a mettere troppi trofei in bacheca.