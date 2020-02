ESCLUSIVA – La Juventus punta il diciassettenne Kaoi Jorge. Durante: “Francamente non capisco…”

Di RM

Kaio Jorge è uno dei giocatori di maggior prospettiva nel panorama calcistico internazionale. Non fa notizia, dunque, che sul giocatore di appena 17 anni ci sia la fila: di club interessati al crack verdeoro se ne contano già molti. Kaio Jorge ricorda per caratteristiche l’attaccante del Liverpool Firmino ma il Santos ha già messo sul giocatore una super clausola da 50 milioni di euro. Ma chi è Kaoi Jorge? Lo abbiamo chiesto – in esclusiva – all’esperto di calciomercato Sudamericano, Sabatino Durante. “Campione del mondo 2019 under 17, in un’edizione in cui il Brasile non era qualificato, poi il Mondiale per rinuncia del Perù, che era il Paese organizzatore. E’ un centravanti dotato di un’ottima tecnica, capace di giocare dentro e fuori l’aria. Sa vedere la porta. Mi meraviglio, comunque, di così tanto interesse visto che ha disputato solo 3-4 spezzoni di partita in prima squadra. Lasciamolo crescere e giocare, poi vedremo se potrà essere protagonista anche nel calcio dei grandi. La Juventus? Non ha ancora dimostrato nulla. Io attenderei…”