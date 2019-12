ESCLUSIVA – KUTUZOV: “Tra Samp e Juve ci sono in ballo punti che potrebbero pesare. Non sarò mai abbastanza grato a Marotta”

di Fabio Marzano

TORINO – Dopo aver ottenuto i 3 punti in maniera brillante contro l’Udinese, la Juve oggi riparte da Marassi, dove ad attenderla ci sarà la Sampdoria di Claudio Ranieri. Ad analizzare quello che sarà il match del Ferraris è stato un grande ex blucerchiato Vitali Kutuzov che, ha cortesemente rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione.

Che tipo di partita ti aspetti, considerando anche la finale di domenica per i bianconeri?



“La Samp viene da una gara delicatissima come quella del derby dove ha speso molte energie. È una partita in cui entrambe hanno bisogno di punti, una per la salvezza e l’altra per tutto il tipo di percorso che sta facendo e potrà essere letale. È una gara importantissima per tutte e due e alla fine questi punti potrebbero pesare ad una tra Juve o Samp”.

Pensi che la Samp sia uscita dal momento di crisi iniziale? Riuscirà a salvarsi?



“ I risultati dicono di sì. Ma come dicono di sì oggi, domani si può voltare la pagina e cambiare di nuovo le sorti della stagione. È una situazione difficile, tutti lottano per i loro obiettivi e soprattutto quelle in fondo lottano per non retrocedere e quest’anno, a differenza degli anni passati la battaglia per la salvezza è molto più agguerrita”.



Credi che la lotta scudetto sia una corsa a due tra Juve ed Inter o includi anche la Lazio ?



“La Lazio sta giocando un bel calcio e porta dei risultati. Secondo me è un gruppo abbastanza compatto e con un ottimo allenatore, non posso dire grande perché non ha vinto niente però è un ottimo allenatore. Sicuramente ha agganciato il treno e ora cerca di starci sopra fino alla fine anche se sarà difficilissimo. La Lazio non è terza per caso, non si è avvicinata ad Inter e Juve solo per fortuna”.

Che rapporto hai con Marotta? Secondo te la Juve ha sbagliato a lasciarselo sfuggire?



“Con Giuseppe ho un ottimo rapporto. Lo ringrazio infinitamente per avermi acquistato e di avermi dato l’opportunità di approdare ai blucerchiati, a fare un campionato completo in Serie A. Penso che per un giovane era la massima soddisfazione quella. Il suo è un percorso da grande dirigente e dimostra di essere tra i migliori in circolazione. Il passaggio all’Inter non è stato sbagliato, avrà avuto tutte le sue motivazioni per arrivare a questa conclusione”.

Cosa serve a questo Milan per tornare ad essere grande?



“Il Milan ha fatto 120 anni di storia. Sono cifre importanti che, dimostrano il valore di una società importante. Purtroppo in questo momento non stanno vivendo quello che i tifosi rossoneri sono abituati a vivere, è un periodo un po’ buio. Io però penso che una persona come Paolo, che ha una storia di generazioni al Milan, sa perfettamente cosa c’è dentro e cosa manca invece. Ci vuole un po’ d’instabilità societaria, ci vogliono i passi giusti e non parlo solo di acquisti ma anche di creare e sviluppare un progetto sul Milan stesso che, in questi anni è venuto a mancare”.

Io tuo ricordo più bello contro la Juve?



“Sicuramente contro la Juve ho sempre avuto delle enormi difficoltà. Combattere contro di loro è stata un enorme soddisfazione, e per combattere non intendo neanche vincere, ma dimostrare almeno che tu sei qualcuno, che mette in difficolta questi campioni. Difficile vincere, mi ricordo l’unica vittoria contro di loro ero al Bari. Contro la Juve non è mai facile”.

Giusto assegnare il Pallone d’Oro a Messi? Credi che era l’ultima occasione per Ronaldo quella di quest’anno?



“ Non è facile scegliere perché sono giocatori diversi e con dei ruoli diversi. Io spesso dico che vengono trascurati molto i difensori e i portieri perché si tende a darlo a quello che segna di più. Parliamo di due ottimi giocatori e che dimostrano ogni giorno di essere i migliori al mondo. Dare un premio ad uno e punire l’altro non mi sembra giusto. Per loro non credo sia così importante questo duello però è una scelta sempre difficile”.

Ringraziamo gentilmente Vitali Kutuzov per la disponibilità.