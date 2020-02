ESCLUSIVA – De Ceglie: “Attenzione alla Spal. Scudetto? La Juve rimane la più forte”

Di RM

TORINO – Tra poche ore andrà in scena Spal-Juve, in un Paolo Mazza che si appresta a far registrare il tutto esaurito. Ma che match sarà? Lo abbiamo chiesto – in esclusiva – a Paolo De Ceglie, ex difensore bianconero.

Che partita sarà Spal- Juve?

Spal- Juve sarà molto complicata. Ora i punti iniziano ad essere decisivi per tutte le squadre e quindi la concentrazione sarà massima.

Che avversario ti aspetti?

La Spal è una squadra che viene da un momento difficile, ma che ha i giocatori per raggiungere la salvezza, come ha dimostrato l’anno passato.

Quindi serve concentrazione massima. Mancano 14 partite alla finale ed il campionato è apertissimo. Chi vedi favorita tra Juve, Lazio e Inter?

La Juve rimane sempre la favorita, la squadra da battere. E’ la più forte, ma anche la più esperta a gestire questo momento decisivo della stagione. La Lazio mi sembra quella più in condizione invece.

La Lazio ha battuto tutte le grandi: è la vera novità del campionato?

La Lazio è una realtà che si sta consolidando a livelli altissimi, frutto del percorso di questi ultimi anni. Meritano quanto di positivo stanno raccogliendo.

Il gioco della juve non convince: anche con il Brescia si è faticato. Cosa sta mancando?

Il tema del gioco conta poco a questo punto. Conta solo vincere.

Dall’Argentina la notizia: il River Plate riporterà Higuain a casa. Lo lasceresti partite a maggio?

Un giocatore come Higuain e giusto che venga lasciato libero di decidere cosa ritiene più opportuno per lui e per il suo futuro. Se resta e perché è motivato e in linea con gli obiettivi del club.

Si lavora per riportare Pogba: come cambierebbe questa juve con il suo arrivo?

Pogba é fortissimo, oltre che giovane, quindi sarebbe una garanzia a lungo termine.

Se ci fosse l’opportunità di riportare Allegri, che faresti?

Non è giusto parlare di allenatori al di fuori di Sarri. È giusto, piuttosto, che finisca la stagione e che poi si tirino le somme.

Come procede la tua esperienza americana?

La mia esperienza qui sta andando molto bene. Questo progetto è solo all’inizio, quindi ci sono tante cose da fare. Ma tutti qui lavorano nella stessa direzione. Poi vivere a Miami é un privilegio.