ESCLUSIVA – Ag. Vrioni: “Al momento è tutto fermo”

TORINO – Vi avevamo parlato, pochi giorni fa, di un possibile maxi affare che avrebbe coinvolto Sampdoria e Juventus. L’asse tra Torino e Genova sembrava regalare colpi davvero interessanti. Al centro della trattativa era finito il giovane Vrioni, centravanti italo-albanese classe 1998 attualmente in prestito al Cittadella. Il giocatore sembrava ad un passo dal passaggio nell’Under 23 bianconera allenata da Pecchia. Ma negli ultimi giorni si è registrata una piccola frenata. Frenata che comunque non dovrebbe metterne in discussione il buon esito della trattativa. Ce ne ha parlato – in esclusiva – Silvio Pagliari, agente del giocatore: “Al momento è tutto fermo, ma non escludiamo che possa risolversi nei prossimi giorni”.