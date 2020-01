ESCLUSIVA – Ag. Romero: “Ritorno anticipato? Al momento nessuna novità: aspettiamo la Juve”

Di RAMONA MARCONI

TORINO – Il bruttissimo infortunio accorso a Merih Demiral, nel match contro la Roma, ha fatto scattare l’allarme in casa bianconera. Perso di fatto per tutto il resto della stagione, a causa della lesione del legamento crociato e del menisco del ginocchio, ha portato Paratici a modificare quelle che erano strategie di mercato iniziali. Nei giorni scorsi si era parlato, così, di una mossa intelligente che avrebbe consentito alla Juventus di “ammortizzare” senza troppi traumi o dispendiose operazioni il lungo stop del difensore turco. La soluzione si chiama Cristian Romero, centrale difensivo di proprietà della Juve e oggi in forza al Grifone. Una soluzione low cost in grado di sopperire all’emergenza in difesa. Per fare luce sulla questione, abbiamo contattato – in esclusiva – Ciro Palermo, agente del difensore argentino: “Ritorno anticipato? Attualmente non ci sono grosse novità. Il ragazzo è tranquillo e sta bene al Genoa. L’ipotesi di un suo ritorno è possibile, ma non dipende da noi. Bisogna chiedere alla Juve che è proprietaria del suo cartellino”. Un ritorno anticipato, dunque, rimane una soluzione più che probabile. Le prossime ore saranno caldissime.