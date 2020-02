ESCLUSIVA – Ag. Matuidi: “Nessun incontro in programma prossimamente”

Di RM

TORINO – Concluso il calciomercato bianconero, la Juventus si riconcentra sul mercato ma con uno sguardo ai rinnovi. In cima alla lista delle cose da fare, c’è sicuramente la situazione legata ai contratti che andranno rinnovati e, nel converso, quelli che, invece, saranno le uscite certe per la prossima estate. A proposito di rinnovi, tiene banco, ormai da tempo, il rinnovo di Matuidi, in scadenza il 30 giugno. Nonostante si siano succedute le voci di un sicuro addio, il centrocampista è ancora un giocatore centrale nel progetto della Vecchia Signora e uno dei giocatori blindati dallo stesso Sarri. Ma a che punto siamo con il rinnovo? Ce lo dice Enzo Raiola, collaboratore e cugino di Mino: “Ancora non abbiamo programmato nessuno incontro. Se la volontà è quella di rimanere? Stiamo in stand by anche su questa valutazione”.