ESCLUSIVA – Ag. Matuidi: “C’era un rinnovo obbligatorio in caso di presenze”

TORINO – Continua l’avventura di Blaise Matuidi alla Juventus. Il centrocampista francese indosserà la casacca bianconera anche la prossima stagione. E’ stato lo stesso giocatore a darne il lieto annuncio: “Sono molto felice di continuare il mio percorso con la Juventus, perché ho sentito la fiducia di tutti”. Un incontro in programma e nell’aria già da un po’, come ci aveva garantito il suo entourage. E proprio oggi, Enzo Raiola, cugino e collaboratore di Mino, ci spiega i dettagli della trattativa – in esclusiva – ai nostri microfoni: “Matuidi aveva un rinnovo obbligatorio in caso di un certo numero di partite, in questi anni di contratto. Obiettivo raggiunto. Questa clausola era stata già definita quando è stato fatto il contratto. Non è un vero e proprio rinnovo, ma è stata esercitata l’opzione già prevista sul contratto”.