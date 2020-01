ESCLUSIVA – Ag. Marko Pjaca: “Stiamo lasciando l’Italia. Marko vuole l’Anderlecht”

Di Ramona Marconi

TORINO – Sembrava destinato a rimanere a Torino, a rigiocarsi le sue chance. Dopo un anno difficile a causa dell’infortunio al legamento crociato, il rientro contro l’Udinese, e la buonissima prestazione disputata dal croato, sembrava gettare le basi per una conferma del giocatore. Nulla di tutto ciò. Per Marko Pjaca, si presenta una nuova avventura nella Jupiler League con la maglia dell’Anderlecht. Non il Cagliari, non il Parma, Marko è destinato a ripartire dal Belgio. I bianconeri e l’Anderlecht hanno già trovato un’intesa di massima per un prestito di 18 mesi senza diritto di riscatto prefissato, ce lo garantisce – in esclusiva – il suo agente, Marko Naletilic: “Abbiamo raggiunto l’accordo con l’Anderlecht. Stiamo lasciando l’Italia. Marko ha voluto fortemente l’ Anderlecht e il Belgio. Anche la scelta della città ha avuto la sua importanza in questa trattativa.”