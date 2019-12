ESCLUSIVA – AG. KULUSEVSKI: “Confermo le voci di mercato, trattativa in dirittura d’arrivo”

TORINO – Nella giornata di ieri c’è stata una svolta improvvisa per quanto riguarda il mercato della Juve, dove la società della Continassa ha bruciato i tempi e la concorrenza, per aggiudicarsi le prestazioni del talento atalantino Dejan Kulusevski, ora in prestito al Parma. Proprio nel rush finale, i bianconeri avrebbero mischiato le carte in tavola, superando l’offerta della storica rivale di sempre, l’Inter, arrivando ad offrire circa 35 milioni di euro piu 10 di bonus, per un operazione complessiva di circa 45 milioni. A rendere le cose piu chiare è stato il procuratore del giocatore, Stefano Sem che in esclusiva ai nostri microfoni avrebbe confermato l’esito della trattativa: “Posso confermare che quello che dicono i giornali sia vero. La trattativa è in dirittura di arrivo”. Ora i tifosi bianconeri dovranno aspettare il mese di giugno, per vedere lo svedese con la maglia della Vecchia Signora.