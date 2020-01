ESCLUSIVA – Ag. Emerson Palmieri: “Piace molto a Sarri, ma al momento…”

Di RAMONA MARCONI

TORINO – Emerson Palmieri continua ad essere monitorato e corteggiato da molti top club d’Europa. In Italia, invece, sulle orme del difensore del Chelsea ci sono Juventus e Inter. Marotta e Paratici lo avrebbero messo in cima alle rispettive liste della spesa. Sotto contratto sino al 2022, ha collezionato solo 12 presenze in Premier, di cui solo 7 da titolare, ed è per questo che l’ex Roma reclama spazio e fa sapere che vorrebbe cambiare aria, cercando una nuova avventura in Europa, magari di nuovo in Serie A. E Sarri lo accoglierebbe subito a braccia aperte. Idem Conte nella sua Inter. Per l’italo-brasiliano, però, il Chelsea preferirebbe aprire ad una cessione solo la prossima estate, per questo non sarebbe un’operazione per gennaio ma per giugno. Per fare luce sulla questione abbiamo contattato – in esclusiva – Luis Fernando Menez Garcia, agente del giocatore che ci ha detto: “So che piace molto sia a Sarri che a Conte. Entrambe le squadre hanno mostrato interesse in passato, ma io non ho più sentito nessuno. Non ho più avuto contatti con i dirigenti bianconeri. Non li ho risentiti ultimamente”.