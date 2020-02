ESCLUSIVA – Ag Emerson Palmieri: “Non gli ho ancora parlato di Juventus e Inter, ma…”

TORINO – “Non gli ho ancora parlato di Juventus e Inter, è concentrato a finire la stagione, poi si deciderà”. Così è tornato di nuovo a ribadirci, in rigorosa esclusiva, Luis Fernando Garcia, agente di Emerson Palmieri. Il forte difensore del Chelsea è finito da tempo sotto la lente d’ingrandimento dei Campioni d’Italia, ma anche dell’Inter di Conte. In questi giorni sono ridondate con una certa insistenza voci di nuovi contatti con l’entourage del giocatore. Il giocatore classe 1994 non sta trovando spazio nei Blues, motivo per il quale, a fine stagione, potrebbe meditare un addio. Destinazione? In Italia ci sarebbe la fila, anche se la Juventus sembra avere una corsia preferenziale: “Non sono arrivate offerte ufficiali e credo che fino a maggio non ne arriveranno. In estate decideremo cosa fare”.