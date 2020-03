ESCLUSIVA – Ag. Emerson Palmieri: “Con la Juventus ci sentiremo la prossima estate”

TORINO – Non fa più notizia che la ​Juventus sia interessata a Emerson Palmieri. L’esterno mancino del Chelsea era uno dei principali obiettivi del club bianconero che ci ha provato anche a gennaio, trovando però un muro da parte del club londinese. Come vi avevamo già anticipato, i bianconeri avevano provato l’affondo decisivo anche qualche mese fa, cercando di superare l’agguerrita concorrenza dei nerazzurri, ma l’offerta non è stata ritenuta all’altezza dai Blues. Ogni discorso, comunque, è stato rimandato alla prossima estate come ci conferma – in esclusiva – Luis Fernando Garcia, agente del giovatore: “Al momento è tutto fermo, non ci sono grosse novità. Sentiremo la Juventus la prossima estate”. Emerson Palmieri rimane un obiettivo concreto per la Juventus.