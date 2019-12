ESCLUSIVA – Ag. Buffon: “Gigi fa ancora la differenza. Fa bene a non smettere. Futuro?

Di Ramona Marconi

TORINO – L’uomo dei grandi record, proprio contro la Sampdoria, ne ha centrato un altro. Questa volta, però, non c’entra una parata delle sue, una prodezza di quelle che solo lui sa fare. Questa volta, Gigi ha raggiunto lo storico traguardo di recordman di presenze in Serie A a parimerito con la leggende rossonera Paolo Maldini. Ed è per questo che i microfoni di Juventus.eu intervistano – in esclusiva – Silvano Martina, agente del portierone bianconero.

Un commento sull’ennesimo record di Gigi…

Che dire? E’ un professionista esemplare e un campione che macina record su record. E’ orgoglioso e gratificato da questo ennesimo successo. Ma non era previsto. Qualcuno ha sostenuto che fosse tornato per battere il record di presenze in Serie A, ma non è così. Neanche ci pensava. E’ tornato perchè lo ha chiamato Juventus.

Proprio oggi, Buffon ha dichiarato di fare un torto a se stesso se dovesse appendere i guantoni al chiodo. Ha dichiarato di sentirsi ancora in forma…

Lo penso anche io. Gigi è in grado ancora di fare la differenza. Ha trovato un club che continua a credere in lui, che lo fa sentire ancora importante e Buffon li sta ripagando sul campo.

Futuro?

Non lo so. Finchè se la sente giocherà ancora o finchè non lo chiama Lotito… (ride, ndr).

Buffon non ha mai fatto mistero di avere una certa simpatia (straricambiata) con il popolo laziale. Ha detto che la Lazio è l’unica squadra che ha vinto qualcosa in questi anni di dominio bianconero. E domenica arriverà proprio la Lazio…

Ha detto la verità. La Lazio è l’unica squadra che ha vinto qualcosa. L’unica squadra che dieci giorni fa ha messo in difficoltà e battuto la Juventus nonostante un primo tempo eccellente dei campioni d’Italia. Sarà una partita combattutissima. Non saprei dire come finirà. La Lazio fa bene a credere allo scudetto, non credo che possa vincerlo ma fa bene a crederci. I fatti parlano chiaro. I bianconcelesti sono diventati una realtà importante. Lotito ha fatto un grande lavoro.