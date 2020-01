ESCLUSIVA – Ag Emerson Palmieri: “La Juventus? Quest’anno non ho avuto alcun contatto con loro”

Di RAMONA MARCONI

TORINO – In questi giorni sta circolando, con una certa insistenza, la notizia di un ritorno di fiamma tra Juventus ed Emerson Palmieri. Il difensore brasiliano in scadenza nel 2022 piace moltissimo alla dirigenza bianconera ed è uno dei nomi richiesti da Sarri. Sempre dalla stampa inglese è stata caldeggiata l’ipotesi di un possibile trasferimento del giocatore per gennaio, considerato l’infortunio accorso a Mattia De Sciglio. Eppure, stando alle informazioni raccolte – in esclusiva – dalla nostra redazione, non ci sarebbero stati contatti tra le parti. Almeno non ultimamente, come contrariamente si legge. Ce lo svela Luis Fernando Garcia, agente del terzino del Chelsea: “La Juventus? Quest’anno non ho avuto alcun contatto con loro. Non ho sentito nessuno dei dirigenti bianconeri.”