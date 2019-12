Eriksson: “Mai facile battere la Juve ma la Lazio può vincere”

TORINO – L’ex allenatore della Lazio Sven Goran Eriksson, ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere dello Sport.

“La Lazio va forte? Sì. Ho visto la classifica e so che la Lazio sta andando molto bene. Sono contento per tutti, per la sua gente. Nell’ultimo periodo ha fatto cose importanti, una serie di vittorie assai prossima alla mia, se non sbaglio. Se può inserirsi per la lotta Scudetto? Questa è una bella domanda, ma non dovrebbe porla a me, seguo poco per poterle rispondere. Mi auguro di sì, spero che la Lazio possa inserirsi, ma già arrivare alla qualificazione Champions sarebbe un grande obiettivo. La Champions rappresenta l’élite del calcio europeo, fa guadagnare tanti soldi al club, sarebbe importantissimo poterci arrivare per continuare a crescere. Dopo, magari, si potrà arrivare a lottare per lo scudetto.”

INZAGHI – “Onestamente non mi aspettavo che lui potesse allenare a questi livelli. E’ stata una gran bella sorpresa, faccio i miei complimenti a Simone, ma non solo per questi ultimi risultati. Da quando guida la Lazio ha fatto benissimo. E’ un allenatore molto vivo, presente. Partecipa, vive la partita al mille per cento. Penso gli piaccia giocare un bel calcio, vuole attaccare, è nella sua indole. Ha idee chiare, Simone, è un positivo.”

SCUDETTO – “Campionato italiano divertente e di nuovo contendibile? Ho visto la Lazio più volte, l’Inter una volta, le ultime partite di Napoli e Juve. Penso si stia tornando ad alti livelli. Negli anni Novanta il calcio italiano rappresentava il top in Europa e nel mondo. Ora la Premier esprime l’espressione migliore, ma la Serie A si trova sulla strada giusta. Juve favorita per il titolo? La Juve è sempre favorita. Lo vuole la storia del calcio italiano. La Lazio si è inserita quando aveva uno squadrone, poi arrivò la Roma. E’ stato soprattutto il Milan, con Sacchi e Berlusconi, a insidiarla. Se pensi allo scudetto, devi sempre fare i conti con la Juve.”

TRIDENTE – “Sarri prova a far convivere Dybala, Ronaldo e Higuain? Non lo so, è impossibile per me giudicare, non voglio farlo anche perché non sarebbe giusto. Di sicuro la qualità, l’alta qualità premia sempre nel calcio. L’organizzazione è importante, ma se hai gli interpreti in grado di esaltarsi sei a cavallo. Penso a Messi nel Barcellona, allo stesso Ronaldo a Madrid e Torino.”

SUPERCOPPA – “Questa Lazio può andare a Riyad a vincere la Supercoppa, può farcela e ci sono le condizioni, lo dimostrano l’andamento del campionato e la classifica. E’ dietro soltanto di tre punti. Non è mai facile incontrare e battere la Juve, succede raramente e ripetersi può essere ancora più difficile, ma è successo, dunque può accadere di nuovo anche se non si può più considerare una sorpresa.”