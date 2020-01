Eriksson: “La Lazio può vincere lo Scudetto”

TORINO – L’ex allenatore della Lazio Sven Goran Eriksson ha parlato intervistato dai microfoni de Lalaziosiamonoi.it.

“So che sabato la Lazio giocherà contro il Napoli. Allora vincendo Inzaghi stabilirà un nuovo primato. La cosa mi rende felicissimo. Per lui e per questo club, che sta facendo un campionato memorabile. Sta lassù con le grandi, assieme a Juventus e Inter. Tutto ciò è bellissimo. Scudetto? Per quello che sta dimostrando adesso, questa squadra è da Scudetto. Conosco bene la classifica. La Lazio è a 3 punti dalla Juventus e dall’Inter: quindi perché no? Penso che questa sia una situazione molto positiva anche per la Serie A, almeno la Juve non viaggia a 10 punti di distacco dalle altre. Così è tutto più interessante, e la Lazio è lì.”