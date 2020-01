Eriksson: “Campionato più difficile per la Juve”

TORINO – L’ex allenatore Sven-Goran Eriksson ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Rai.

“La Lazio sta andando fortissimo, sta giocando un gran bel calcio. Non ho visto tutte le partite, ma quelle che ho visto mi sono piaciute molto. Inzaghi mi raggiungerà? Mi fa piacere, i record sono lì per essere battuti. Non mi aspettavo che potesse diventare un grande allenatore a differenza di altri come Simeone e Mancini. Ma ora è un grande allenatore e lo sta dimostrando settimana dopo settimana, gli faccio davvero i complimenti”.

Inzaghi fa bene a non parlare di Scudetto?

“Se fa bene non lo so. Sta guidando questa squadra alla grande, i risultati lo dimostrano. Se vince la partita che gli manca contro il Verona può andare al secondo posto in classifica dietro la Juve e allora tutto è possibile”.

Il campionato italiano in questo momento? La Lazio può lottare fino all’ultimo?

“Mi auguro di sì e penso di sì. Alla Lazio tutto va bene in questo momento, da fuori si percepisce una certa tranquillità. Chiaro che ha Juve ha l’abitudine di vincere, ma quest’anno il campionato è più difficile per i bianconeri. Negli ultimi anni ha vinto troppo facilmente, ora c’è competizione: non c’è solo l’Inter, ma anche la Lazio”.

Cosa pensa del ritorno di Ibrahimovic al Milan?

“Non credo possa tornare in Nazionale che ha dimostrato di poter andare forte anche senza di lui. Non mi aspettavo questo ritorno, ma conoscendo il giocatore se lui fa questa sfida è perché sa che è capace di farlo. È il più famoso giocatore svedese di sempre, gli faccio i complimenti”.