Eriksen: “Voglio cercare di vincere qualcosa con l’Inter. La Juve sa quello che fa…”

TORINO – Il centrocampista dell’Inter, Christian Eriksen, si è raccontato ai microfoni di Sky Sport, trattando anche il tema Juventus: “Nelle ultime stagioni sono stato accostato a molti club, ma l’Inter si è presentata in modo concreto e promettente. Mi ci vedevo bene ed è stato facile dire sì. Poi sono venuto qua per cercare di vincere qualcosa. I tifosi? Conosco la cultura dei tifosi italiani, molto diversa dall’Inghilterra, dove sei molto protetta. Qui li senti molto, con tutte le bandiere intorno. L’ho già sperimentato in Champions, ho anche segnato quindi ricordo bene. Ma l’atmosfera era molto bella. Mi ricordo l’anno scorso o due anni fa: quando Icardi e Vecino hanno segnato, lo stadio è esploso. La Juventus? Spero sia possibile vincere il titolo e credo ci siano delle possibilità. Non vorrei dire che è nelle nostre mani, dobbiamo pensare partita dopo partita. La Juventus ha vinto per molti anni e sa quello che fa. Dobbiamo avere continuità, non perdere contatto. E poi vediamo come finisce. Il mio obiettivo è vincere qualcosa. A metà stagione siamo ancora in corsa in tre competizioni. Speriamo di alzare un trofeo, sarebbe la ciliegina sulla torta”.