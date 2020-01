Eranio: “Nella Juventus ci sono giocatori che si gestiscono”

TORINO – Stefano Eranio ha parlato ai microfoni di TMW Radio sul momento della Juventus e di come Sarri gestisce la rosa bianconera: “Per fare un paragone servirebbe metterli con la stessa squadra. In una squadra come la Juve, sul campo sono i giocatori che si gestiscono. In altre squadre puoi fare più l’allenatore e fare qualcosa di più con le posizioni. Invece alla Juve certi giocatori la posizione se la trovano loro. Ma sono tre allenatori validi e meritano la posizione attuale in campionato”.