Enigma Ramsey

TORINO – Grande abbondanza in casa Juventus per quanto riguarda il reparto avanzato, con Maurizio Sarri alle prese con difficili scelte. Il tecnico della Juventus sembra aver trovato la quadratura del cerchio da due settimane a questa parte, schierando Ronaldo e Dybala assieme a Douglas Costa, e Higuain prima. Tutto ciò ha relegato da due match Aaron Ramsey in panchina, con il gallese che dovrà ora dimostrare di meritare il posto. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, sono arrivate altre clamorose novità di mercato: rivoluzione totale a centrocampo, Paratici lavora a 3 colpi completamente nuovi! >>>VAI ALLA NOTIZIA