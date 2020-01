Englemark: “Dejan non si butta mai giù, per questo ha accettato la Juventus”

TORINO – L’ex tecnico del nuovo giocatore della Juventus Dejan Kulusevski ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport. “Quella partita contro la Juve è indimenticabile, come se fosse tutto già scritto. Cominciammo a giocare dal portiere e dopo una serie di passaggi arrivò a Dejan che con un colpo di tacco geniale mandò in rete un compagno. Il pubblico urlava ad ogni passaggio, si vede che erano tutti tifosi del Torino…Nel 2014 battemmo prima proprio l’Atalanta 1-0, poi il Genoa e perdemmo in finale con il Toro. Dejan era molto eccitato anche perché prima aveva visitato il club bergamasco. Quando poi lo presero, Glenn Stromberg mi chiamò per chiedermi se questo nostro connazionale fosse una buona scelta per l’Atalanta. “Scelta perfetta”, gli dissi.mÈ un predestinato, cura i piccoli dettagli che fanno la differenza: ha umiltà senza perdere fiducia in se stesso, ha voglia di imparare e poi talento e gran fisico. A me piace perché non si butta mai giù, per questo ha accettato la sfida Juventus. Da voi ho imparato una parola: trequartista! Nel tridente meglio che parta da destra, ama accentrarsi: in quel movimento ricorda Robben, anche se il suo preferito è Hazard. Il 27: mi aveva anticipato che sarebbe successo qualcosa… Lì per lì non ho approfondito. Anche a Torino non cambierà.” Ma attenzione perché, proprio poco fa, è stata annunciata una nuova, clamorosa trattativa di mercato della Juve totalmente a sorpresa: offerta super, Chirico sgancia la bomba! >>>VAI ALLA NOTIZIA