TORINO – Non è stata una gran prima parte di stagione per il centocampista della Juventus Emre Can, escluso dalla lista Champions e poco utilizzato.

Per questo il giocatore a gennaio potrebbe lasciare la Juventus per andare a Parigi a vestire la maglia del PSG: il giocatore piace molto a Tuchel che vorrebbe liberarsi di Leandro Paredes, centrocampista anche lui inviso dal tecnico, che potrebbe finire a Torino nell’affare per il tedesco.