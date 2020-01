Emre Can verso l’addio: non convocato per la gara di stasera

TORINO – Il mercato di riparazione ha portato grandi novità nel calcio italiano, con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic su tutti. Anche in casa Juve però si sono registrati dei movimenti importanti, con l’acquisto a titolo definitivo del gioiello dell’Atalanta ora in prestito a Parma, Dejan Kulusevski. Ma dalle parti della Continassa però, si devono fare i conto anche con le cessioni e il primo sulla lista dei partenti è Emre Can. Il centrocampista è sempre piu ai margini del club, tanto da non essere stato convocato neanche per il big match di questa sera.