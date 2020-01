Emre Can verso la cessione

TORINO – Dopo la cessione di Mario Mandzukic, la Juventus deve ora concentrarsi su quella del centrocampista Emre Can.

Il giocatore, che non è riuscito a metabolizzare l’esclusione dalla lista per la Champions, ha deciso di cambiare aria e la Juventus sta cercando di accontentarlo. I bianconeri sono infatti in contatto con il PSG, che potrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Leandro Paredes, con Emre Can che avrebbe già chiesto al compagno di squadra Matuidi informazioni sulla squadra parigina.