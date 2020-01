TORINO – Con l’infortunio di Merih Demiral, che sarà fuori gioco fino a fine stagione, la Juventus sta cercando soluzioni per la difesa.

Paratici ha già detto che non interverrà sul mercato, e Maurizio Sarri starebbe studiando una mossa per ovviare alla carenza di difensori centrali: la seconda parte di stagione vedrà infatti Emre Can dirottato sulla linea di difesa, in quel ruolo che ha già ricoperto sotto la guida di Massimiliano Allegri.