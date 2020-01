Emre Can: “Non sono ne Ballack ne Schweinsteiger, voglio essere me stesso”

TORINO – Il centrocampista della Juve Emre Can, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, in l’avviso e del suo compleanno che, cade oggi. Il tedesco ha parlato anche del suo momento attuale alla Juve.

PARAGONI – “Ammiro la carriera che hanno fatto Ballack e Schweinsteiger, ma voglio essere conosciuto come Emre Can, non come un altro Ballack o Schwinsteiger”.

SUL SUO MOMENTO – “Sono un ragazzo ambizioso, che vuole sempre competere ai massimi livelli. Ma sto anche imparando da questo momento difficile in cui le cose non vanno come speravo”.