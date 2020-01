Emre Can, ipotesi di scambio con Thiago Alcantara

TORINO – Dopo aver risolto la questione Mandzukic, ai bianconeri resta da sbrogliare una delle matasse più complesse di questa stagione: la situazione di Emre Can. Il centrocampista tedesco potrebbe partire nel corso di questo gennaio, con pretendenti e voci che non mancano davvero. Sono state già avanzate moltissime ipotesi sul futuro di Emre Can, che potrebbe anche finire al centro di uno scambio. L’ultima indiscrezione, riportata da Tuttosport, vedrebbe il tedesco in Baviera, con Thiago Alcantara pronto a fare il percorso opposto. Il centrocampista spagnolo, non più giovanissimo e abbastanza propenso all’infortunio, potrebbe comunque alzare il livello di qualità della mediana bianconera.