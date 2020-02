Emre Can festeggia: “Bello essere tornato a giocare la Champions”

TORINO – L’ex centrocampista della Juventus acquistato dal Borussia Dortmund ha postato sul suo profilo Instagram dopo la partita contro il PSG.

Per Emre Can quello di ieri è storia l’esordio stagionale in Champions League, vista l’assenza ad inizio anno dalla lista bianconera, e ha voluto festeggiare il debutto e la grande prestazione con un post sul suo profilo Instagram: “Bello essere tornato a giocare in Champions League. Grande spirito di squadra per una grande vittoria. Questa atmosfera mi fa sempre emozionare.”