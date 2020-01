TORINO – Emre Can è passato al Borussia Dortmund e non è più un giocatore della Juventus. Il miglior ricordo della sua avventura in bianconero resterà sicuramente quello della grande rimonta degli ottavi di Champions. I bianconeri riuscirono a realizzare l’impresa di ribaltare il vantaggio di due reti dell’Atletico, anche grazie ad una straordinaria prestazione di Emre Can, schierato a sorpresa come terzo difensore di destra da Massimiliano Allegri.