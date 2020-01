TORINO – La Juventus continua a fare i conti con il problema legato al centrocampista Emre Can.

Il giocatore infatti non è sceso in campo nemmeno in Coppa Italia contro l’Udiense e a questo punto sembra del tutto fuori dai piani di Maurizio Sarri: la Juventus starebbe cercando di piazzarlo nella sessione di mercato attuale, con molte squadre di Premier che si sono già fatte sotto. Per il giocatore però la Juventus chiede 40 milioni di euro.