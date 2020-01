TORINO – Emre Can è ormai un giocatore del Borussia Dortmund. Sul sito ufficiale del club tedesco sono comparse le prime parole del giocatore da uomo del Borussia: “Credo che la squadra abbia un grande potenziale e possa vincere qualcosa. Sono convinto di poterli aiutare. Voglio fare un passo avanti, ho sempre avuto simpatia per questo club e non vedo l’ora di giocare di fronte a questo pubblico, grazie a cui il Borussia Dortmund è noto tra i primi club del mondo”.