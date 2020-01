Emre Can al Borussia Dortmund

TORINO – Il futuro del calciatore della Juventus Emre Can dovrebbe essere lontano da Torino, precisamente in Germania. Nelle ultime ore i bianconeri e la società tedesca sono infatti arrivate ad un accordo per cui il centrocampista si muoverà subito verso i tedeschi. La formula dovrebbe essere quella del prestito fino a fine anno, con obbligo di riscatto fissato a 27 milioni, più due legati a bonus facilmente raggiungibili. Ma attenzione perché poco fa è arrivata un’altra pesante novità di mercato in casa bianconera. Notizia totalmente a sorpresa: dopo l’addio di Emre Can, altra possibile cessione immediata last minute! >>>VAI ALLA NOTIZIA