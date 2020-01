TORINO – Un matrimonio iniziato e finito nel giro di poco più di un anno. È questo il bilancio dell’esperienza in bianconero di Emre Can. Il tedesco sta per lasciare la Juventus per trasferirsi al Borussia Dortmund, con la Juve che non sembra intenzionata a intervenire sul mercato per sostituirlo. Il suo posto potrebbe passare a Federico Bernardeschi, che ultimamente sta studiando da interno di centrocampo agli ordini di Maurizio Sarri.