Emerson Palmieri alla Juventus a giugno?

TORINO – Emerson Palmieri si avvicina alla Juventus, ma per giugno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri non avranno il vice Alex Sandro prima della prossima finestra di mercato estiva. La richiesta del Chelsea sarebbe di 25-30 milioni di euro ma Paratici potrebbe decidere di optare per un prestito con diritto di riscatto. A gennaio invece, come detto più volte dalla società, la Vecchia Signora non acquisterà nessun calciatore, a meno di clamorose occasioni o cessioni pesanti.