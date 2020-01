TORINO – L’infortunio di Danilo contro la Roma ha tolto a Sarri un’altra alternativa da schierare in difesa. Al momento il tecnico bianconero ha a disposizione soltanto Cuadrado, che per quanto abbia fatto bene è un terzino adattato, e il super impiegato Alex Sandro. Questa emergenza potrebbe spingere Paratici a intervenire sul mercato in questa ultima settimana, anche se al momento non ci sono trattativa in via di decollo in tal senso.