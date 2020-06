Elma Aveiro: “Testa in alto mio Re, di più non puoi fare”

TORINO – La Juventus ha perso ieri sera la finale di Coppa Italia contro il Napoli di Rino Gattuso allo Stadio Olimpico di Roma.

La squadra bianconera, dopo un bel primo tempo, è stata messa sotto nella ripresa dal Napoli, calando vistosamente dal Lu to di vista fisico e del gioco, perdendo poi ai rigori. Male anche Cristiano Ronaldo, sembrato ancora appesantito e non in forma smagliante, ma difeso dalla sorella Elma, che sul suo profilo Instagram ha difeso il fratello attaccando indirettamente Maurizio Sarri: “Cos’altro puoi fare…Questo è tutto ed è per questo che il mio tesoro da solo non fa miracoli … Non riesco a capire come si può giocare in questo modo, comunque … testa in alto, di più non puoi fare mio Re.”