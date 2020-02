Ekambi: “Il momento negativo è alle spalle. Prima pensiamo al Metz poi alla Juve…”

TORINO – Il giocatore del Lione Ekambi ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Metz parlando anche della Juventus: “Penso che non puoi vincere ogni partita, è impossibile. La squadra è riuscita a conquistare otto vittorie in otto partite, tutto andava bene e ora che perdiamo tutto va male? No, andiamo avanti e ripeteremo una serie positiva. C’era un po’ di stanchezza a causa di tante gare giocate di fila ma ora la squadra si è rigenerata e ricominceremo a spingere. Inevitabilmente, le prossime sfide saranno divertenti da giocare per noi. Giocheremo al massimo tutte le partite a partire da quella contro il Metz perché è la prossima e la più importante da giocare. Non abbiamo la testa alla Champions League perché l’incontro di oggi è importante per la Ligue 1. La Juventus sarà un avversario difficile ma siamo concentrati sulla partita di Metz, dopo penseremo all’ottavo di finale”.

