Dzeko: “La Juventus non dipende da Ronaldo ma noi siamo forti”

TORINO – L’attaccante della Roma, Edin Dzeko, ha parlato ai microfoni di Sky Sport circa la sfida di domenica contro la Juventus: “Con il Torino non siamo stati al nostro livello. Nessuno di noi lo è stato. Ultimamente abbiamo fatto grandi cose, come la vittoria a Firenze. Siamo tristi, ma non dobbiamo piangere. Abbiamo adesso una grande partite contro i campioni di Italia”. Se mi ricordo il primo goal con la Juve? Mi ricordo di più l’esultanza perché mi è venuta spontanea. Non mi aspettavo di fare gol, perché la palla di Iago non era perfetta. Era importante ed emozionante, perché è stato il primo gol. Subito contro la Juve”. Se la Roma dipende più da Dzeko o la Juve più da CR7? “Nessuna delle due, una squadra non può dipendere solo da un giocatore. Ronaldo è un grande giocatore, ma la Juve ha altri grandi campioni”.