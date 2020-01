TORINO – Una prova pressoché perfetta, a cui è mancato soltanto il gol. Questo il bilancio di Juventus-Cagliari per Paulo Dybala, che ha voluto festeggiare il ritorno alla vittoria dei bianconeri con un post su Instagram. “Back to win” – le parole dell’argentino, che non dimentica la sconfitta in Supercoppa e pone l’accento sulla voglia di riscatto mostrata dalla Juventus oggi.