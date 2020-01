Dybala torna titolare contro il Napoli

TORINO – L’ultimo incontro di Coppa Italia, vinto per 3-1 contro la Roma, ha visto Paulo Dybala partire dalla panchina. Contro i giallorossi, Sarri ha proposto un tridente visto soltanto ad inizio stagione, ma domenica Dybala dovrebbe tornare titolare e Higuain partire dalla panchina. Il momento di straordinaria forma de ‘La Joya’ non è passato inosservato, e al momento appare impossibile tenerlo fuori. È molto probabile dunque che l’attacco schierato contro il Napoli sarà lo stesso sceso in campo dall’inizio contro il Parma, con Ramsey alle spalle di Cristiano Ronaldo e Dybala.