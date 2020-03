Dybala: “Sto bene, ho scelto l’isolamento volontario”

TORINO – Dopo che il Coronavirus ha colpito anche nel mondo del calcio e in particolare della nostra Serie A, contagiando prima Daniele Rugani e poi Manolo Gabbiadini, nella notte è arrivata anche una fake news che, annunciava Paulo Dybala positivo al test. Dichiarazioni poi smentite prima dall’ufficio stampa della Vecchia Signora e poi dal giocatore stesso che, ha scelto la via dei social per tranquillizzare tutti. Sul suo profilo Twitter infatti, ha scritto le seguenti parole: “”Ciao a tutti, vi scrivo per confermarvi che sto bene e ho scelto l’isolamento volontario. Grazie a tutti per i messaggi. No fake news”.