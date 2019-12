Dybala posta, Cancelo risponde: “Crack”

TORINO – La Juventus ga vinto ieri sera per 1-2 l’anticipo della diciassettesima giornata contro la Sampdoria.

I due gol bianconeri sono arrivati grazie a due magie di Paulo Dybala e di Cristiano Ronaldo, con la Joya che ha segnato al volo di sinistro un gran gol, che non è passato inosservato nemmeno al suo ex compagno, ora al Manchester City, Cancelo. Sotto il post della foto infatti il terzino ha commentato le foto del gol postate dalla Joya complimentandosi con lui: “Crack” ha scritto Cancelo, con il like di Dybala arrivato sotto il commento.