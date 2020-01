Dybala: “Demiral, ti aspetto. Zaniolo, tornerai da campione”

TORINO – Roma-Juventus ha visto trionfare i bianconeri, che si sono laureati campioni d’inverno. Ma la gara dell’Olimpico è stata segnata da due brutti infortuni, uno per parte. Il primo ad abbandonare il campo per un guaio fisico è stato Demiral, autore del gol del vantaggio. Le condizioni del turco verranno valutate nella giornata di oggi, ma si teme un lungo stop. Zaniolo invece starà sicuramente lontano dal campo per parecchio tempo a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Paulo Dybala, su Instagram, ha voluto dedicare un messaggio a entrambi.