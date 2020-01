Dybala corre veloce: visita alla Lamborghini

TORINO – L’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha sfruttato il giorno libero concesso da Maurizio Sarri per visitare la sede della Lamborghini.

La Joya ha incontrato all’interno del centro di Sant’Agata Bolognese il presidente e CEO della società automobilistica Stefano Domenicali, come mostrato dall’account Twitter della Lamborghini stessa: “Siamo sempre felici di ospitare il talento vero a Sant’Agata Bolognese. L’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha visitato la nostra sede e incontrato il nostro Presidente e CEO Stefano Domenicali”. E chissà che Dybala non si sia fatto un regalo, come dimostrano le foto postate.